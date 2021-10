De Rossi, Vieri, Del Piero tra neo allenatori Uefa A

Ufficializzati dal settore tecnico della Figc i nuovi allenatori Uefa A. Gli allievi hanno sostenuto il 14 ottobre al centro tecnico di Coverciano a Firenze gli esami finali del corso, con prove orali su tutte le materie e con un test pratico in cui hanno proposto delle esercitazioni su un tema di allenamento.

Tra i neoabilitati molti i nomi noti del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo nel 2006 e collaboratore del Ct Mancini durante l'ultimo Europeo vinto, Daniele De Rossi, e un altro campione del mondo in Germania come Alessandro Del Piero. E poi ancora: l'ex attaccante azzurro Christian Vieri.

Tra gli altri neoallenatori i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate e Riccardo Montolivo, il collaboratore tecnico di Paolo Nicolato nella Nazionale Under 21, Daniele Gastaldello, e altre vecchie conoscenze del massimo campionato come Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro. Alla luce della votazione ottenuta, i migliori del corso sono risultati essere Daniele De Rossi e Alessandro del Piero. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Ignazio Abate. Nell'elenco dei neoallenatori Uefa A anche Gianluca Curci, Massimo Maccarone, Marcelo Otero, Stefano Torrisi.