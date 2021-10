Serie A: Torino-Genoa, formazioni

Per Ivan Juric, quella contro il Genoa non può essere una partita come le altre. Quattro anni da calciatore, cinque stagioni complessive da allenatore, prima nel settore giovanile e poi in prima squadra, il croato ritrova domani il suo passato da allenatore del Torino. "Quando torno a Marassi vivo grandi emozioni e belle sensazioni, ma giocando qui è diverso" dice alla vigilia della sfida contro il Grifone. Anche perché, dopo due sconfitte consecutive e una vittoria che manca ormai dal 17 settembre, l'obiettivo è uno soltanto: "E' una gara da vincere, altrimenti senza risultati si dimenticano in fretta anche le belle prestazioni". In vista dell'anticipo di domani pomeriggio contro la formazione di Ballardini, il vero dubbio è sempre lo stesso: Belotti sì o Belotti no? "Ci sto pensando, lui sta meglio anche se ha ancora bisogno di momenti di pausa tra uno scatto e l'altro - spiega l'allenatore granata - e adesso l'importante è che ritrovi la miglior condizione e non si faccia male. Il Gallo è un'opzione, dall'inizio o a gara in corso". Pochi dubbi, invece, in difesa: davanti a Milinkovic-Savic, ci saranno ancora Djidji, Bremer e Rodriguez, i tre centrali che hanno contribuito a fare del Toro la terza retroguardia meno battuta del torneo. Ma è anche la stessa che tra derby e Napoli è capitolata proprio quando il Toro sembrava avere in tasca un risultato positivo. "E' un grande rammarico, abbiamo meno punti di quanto avremmo meritato per i gol presi nei finali - l'analisi dell'allenatore - ed è dovuto da tanti fattori: la cosa più importante, però, è che la squadra mantenga l'atteggiamento giusto, a Napoli abbiamo perso per un rimpallo". L'assenza più pesante sarà in mezzo al campo: Mandragora è infortunato, e il suo rientro è previsto per la fine di novembre, così a centrocampo ci sarà spazio per la coppia Lukic-Pobega. Torna a disposizione Praet: il belga è in ballottaggio con Linetty per un posto sulla trequarti con Brekalo.

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djdiji, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 34 Aina, 10 Lukic, 4 Pobega, 15 Ansaldi; 22 Praet, 14 Brekalo; 19 Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 5 Izzo, 6 Zima, 7 Zaza, 8 Baselli, 9 Belotti, 17 Singo, 25 Kone, 27 Vojvoda, 77 Linetty, 88 Rincon, 99 Buongiorno). Allenatore: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Edera, Mandragora, Pjaca, Verdi.

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu; 5 Masiello, 15 Vasquez, 4 Criscito; 50 Cambiaso, 94 Toure, 47 Badelj, 65 Rovella, 93 Fares; 23 Destro, 20 Ekuban (1 Semper, 22 Marchetti, 14 Biraschi, 2 Sabelli, 18 Ghiglione, 10 Melegoni, 11 Behrami, 27 Sturaro, 20 Ekuban, 91 Kallon 9 Caicedo, 19 Pandev). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Maksimovic, Vanheusden, Cassata, Bani, Hernani. Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 1,80; 3,50; 4,50 (ANSA).