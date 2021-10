Europa League: Napoli-Legia Warsaw DIRETTA ore 21.00

"E' una gara decisiva, se non vinciamo sarà durissimo rimanere in Europa. Porteremo tutte le motivazioni possibili". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match con il Legia Varsavia in Europa League. "Da qui - aggiunge Spalletti - ci può essere un rafforzamento di mentalità da portare in campionato di una squadra tosta e con continuità di risultati. Abbiamo una rosa che ci consente di giocare in più competizioni, un numero di calciatori che sono di livello alto quasi tutti per stare dentro l'Europa League e il campionato, le competizioni in una rosa così alta di livello ti aiuta anche a gestire il livello di impegno del gruppo".