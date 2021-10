Champions: Manchester United-Atalanta, Zenit-Juventus LIVE

Atalanta e Juventus di scena in Chhampions League alle 21. I lombardi sono attesi dal Manchester United mentre i bianconeri fanno visita allo Zenit.

Gasperini sottolinea come all'Old Trafford contro lo United sarà fondamentale la fase difensiva: 'Tutto nasce di lì anche con un calcio propositivo'. Allegri sprona i bianconeri per la trasferta a San Pietroburgo: 'E' un match ball da sfruttare'.

In campo alle 21 anche Benfica-Bayern, Young Boys-Villarreal, Lilla-Siviglia e Chelsea-Malmoe

Probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): 1 De Gea; 29 Wan-Bissaka, 2 Lindelof, 5 Maguire, 23 Shaw; 6 Pogba, 39 McTominay; 14 Lingard, 18 Bruno Fernandes, 10 Rashford; 7 Cristiano Ronaldo. (22 Heaton, 3 Bailly, 20 Dalot, 27 Telles, 17 Fred, 31 Matic, 34 Van de Beek, 8 Mata, 11 Greenwood, 25 Sancho, 36 Elanga, 21 Cavani). All.: Solskjaer. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Jones, Martial e Varane.

Atalanta (4-2-3-1): 1 Musso; 77 Zappacosta, 28 Demiral, 6 Palomino, 3 Maehle; 15 De Roon, 11 Freuler; 72 Ilicic, 88 Pasalic,18 Malinovskyi; 91 D.Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 66 Lovato, 13 Pezzella, 7 Koopmeiners, 59 Miranchuk, 9 Muriel, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Djimsiti, Gosens, Hateboer, Pessina e Toloi. Quote Snai: 1,75; 4,00; 4,25.

Zenit (3-4-3): 1 Kritsyuk; 44 Rakitskiy, 2 Chistyakov, 5 Barrios; 15 Karavaev, 8 Wendel, 14 Kuzyaev, 3 Douglas Santos; 10 Malcom, 22 Dzyuba, 11 Claudinho (41 Kerzhakov, 4 Krugovoi, 6 Lovren, 7 Azmoun, 17 Mostovoy, 19 Sutormin, 21 Erokhin, 83 Belokhonov, 85 Kuznetsov). All. Semak. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ozdoev.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 22 Chiesa, 9 Morata (36 Perin, 23 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Arthur, 8 Ramsey, 14 McKennie, 18 Kean, 24 Rugani, 44 Kulusevski). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dybala, Rabiot. Arbitro: Scharer (Svizzera). Quote Snai: 3,70; 3,25; 2,10.