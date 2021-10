Serie A: Juventus-Roma, formazioni

Tammy Abraham ci sta provando in tutti modi, ma solo sabato ci sarà il provino definitivo durante la rifinitura per capire se potrà essere convocato o no con la Juve. Questa mattina ha varcato i cancelli di Trigoria alle 9.30 per riprendere la fisioterapia, il laser, la tekar e le terapie antinfiammatorie per sgonfiare la caviglia dopo il trauma contusivo. Nessun allenamento personalizzato, dunque, per il centravanti inglese che resta ancora in forte dubbio per la partita di domenica contro i bianconeri. Mourinho ha già pronto il piano B con Shomurodov dal primo minuto, mentre solamente domani riabbraccerà Vina dopo gli impegni con la Nazionale in Uruguay. All'Allianz dovrebbe andare in panchina, al suo posto Calafiori.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 22 Chiesa, 18 Kean (36 Perin, 23 Pinsoglio, 3 Chiellini, 5 Arthur, 6 Danilo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 14 McKennie, 17 Pellegrini, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 44 Kulusevski). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Morata, Rabiot.

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 13 Calafiori; 17 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 14 Shomurodov. (87 Fuzato, 63 Boer, 5 Vina, 19 Reynolds, 24 Kumbulla, 42 Diawara, 14 Villar, 55 Darboe, 59 Zalewski, 21 Mayoral, 11 Carles Perez, 92 El Shaarawy, 9 Abraham). All.: Jose Mourinho. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante. Indisponibili: Spinazzola, Smalling. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 1.90; 3.45; 4.25. (ANSA).