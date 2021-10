Serie A: Cagliari-Sampdoria, formazioni

Cagliari-Sampdoria in campo domenica alle 12.30

Probabili formazioni

Cagliari (4-4-2): 28 Cragno, 25 Zappa, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 22 Lykogiannis, 18 Nandez, 8 Marin, 16 Strootman, 29 Dalbert, 10 Joao Pedro, 9 Keita. (31 Radunovic, 1 Aresti, 4 Caceres, 2 Godin, 15 Altare, 12 Bellanova, 14 Deiola, 27 Grassi, 21 Oliva, 20 Pereiro, 30 Pavoletti, 17 Farias). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ceter, Faragò, Ladinetti, Rog, Walukiewicz.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 12 Depaoli, 6 Ekdal, 2 Thorsby, 82 Candreva; 27 Quagliarella, 10 Caputo. (33 Falcone, 25 Alex Ferrari, 4 Chabot, 29 Murru, 19 Dragusin, 16 Askildsen, 11 Ciervo, 5 Adrien Silva, 70 Trimboli, 23 Gabbiadini, 9 Torregrossa). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bereszynski, Thorsby Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Verre, Ronaldo Vieira. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Quote Snai: 2.60; 3.40: 2.85.