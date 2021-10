Le previsioni de iLMeteo.it integrate sui canali FISI

iLMeteo.it è partner della Federazione Italiana Sport Invernali. Da oggi, infatti, le previsioni del tempo del provider saranno integrate sul sito e sull’App della FISI consentendo agli appassionati di sci e montagna di conoscere le condizioni meteo dei luoghi delle competizioni di tutti gli sport aderenti alla federazione.

La collaborazione con iLMeteo.it porterà sui canali Fisi, grazie a Intermaps, anche dati specifici utili agli sciatori e agli appassionati di sport invernali: dati della neve a valle e in quota, qualità delle precipitazioni nevose, impianti aperti, la suddivisione delle piste per caratteristiche e in ultimo le webcam, presenti sui più importanti comprensori sciistici con le immagini dei paesaggi innevati.