Serie A: Napoli-Cagliari, probabili formazioni

Domenica alle 20.45 il Napoli capolista ospita il Cagliari

L'entusiasmo dell'ambiente è alla stelle. La settimana delle tre trasferte terribili si è conclusa con un pareggio in Europa League sul campo del Leicester e a seguire con due vittorie di fila per 4-0, prima con l'Udinese e poi con la Sampdoria. Il Napoli conserva dunque la testa della classifica a punteggio pieno dopo cinque giornate di campionato, vanta la miglior difesa del torneo assieme al Milan e il secondo migliore attacco dopo l'Inter e i tifosi sognano una stagione di trionfi. Luciano Spalletti è chiamato a svolgere funzioni di pompiere per spegnere l'incendio che è divampato in città, soprattutto dopo la vittoria con la Sampdoria, e soprattutto per evitare che il contagio possa diffondersi pericolosamente anche all'interno del gruppo squadra. Domenica sera al Maradona arriva il Cagliari di Walter Mazzarri, un grande ex che sicuramente starà studiando le mosse giuste per imporre il primo stop alla capolista. Il momento è magico, ma c'è il rischio che la tensione possa allentarsi e con essa la concentrazione e Spalletti non vuole correre questo rischio. In attesa dei rientri degli infortunati (imminenti quelli di Mertens e di Ghoulam, mentre si dovrà aspettare gli inizi di ottobre per rivedere in campo Demme e Lobotka) l'allenatore non vuole snaturare con troppo turnover la squadra che fino a ora sta macinando gioco, gol e vittorie. Anche con il Cagliari, dunque, la formazione che sarà schierata inizialmente non differirà molto da quella vista in campo al primo minuto di gioco della gara con la Sampdoria.

Probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 99 Anguissa, 11 Lozano, 7 Elmas, 24 Insigne, 9 Osimhen,. (25 Ospina, 12 Marfella, 2 Malcuit, 59 Zanoli, 33 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 20 Zielinski, 33 Ounas, 21 Politano, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: 31 Ghoulam, 4 Demme, 68 Lobotka, 14 Mertens.

Cagliari (4-4-2): 28 Cragno, 4 Caceres, 2 Godin, 23 Ceppitelli, 22 Lykogiannis, 18 Nandez, 8 Marin, 14 Deiola, 29 Dalbert, 10 Joao Pedro, 9 Keita. (31 Radunovic, 1 Aresti, 40 Walukiewicz, 12 Bellanova, 25 Zappa, 15 Altare, 44 Carboni, 27 Grassi, 21 Oliva, 16 Strootman, 20 Pereiro, 30 Pavoletti, 17 Farias). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ceter, Faragò, Ladinetti, Rog Arbitro: Piccinini di Forlì Quote Snai: 1,24; 6,25; 11.