In campo Sampdoria Napoli 0-1 e Torino Lazio 0-0 LIVE

In campo Sampdoria-Napoli 0-1 e Torino-Lazio 0-0 DIRETTA

Sampdoria-Napoli 0-1: Azzurri in vantaggio al 10' con Osimhen

Il Napoli è pronto alla terza trasferta consecutiva dopo Leicester e Udine e punta alla quinta vittoria di fila in campionato, sul campo della Sampdoria. Un obiettivo a cui Insigne e compagni credono, sono in fiducia, ma sanno anche che bisogna mantenere lucidità per non cadere. Alla ricerca della continuità, possibilmente il ritorno a una vittoria che manca da tre partite. Il tutto in chiave derby. È con questi pensieri che la Lazio si avvicina alla trasferta di Torino contro i granata di Juric a caccia del tris dopo i successi consecutivi contro Salernitana e Sassuolo.