F1: Mick Schumacher con la Haas anche nel 2022

Mick Schumacher sarà uno dei piloti ufficiali dell'Uralkali Haas F1 Team anche nel 2022. Lo ha annunciato oggi lo stesso team americano. Il pilota della Ferrari Driver Academy potrà così proseguire il suo percorso di crescita nella massima competizione automobilistica nella stessa squadra con cui ha esordito, in una stagione che sarà caratterizzata da uno dei più radicali cambiamenti regolamentari.

"Nella sua stagione d'esordio in Formula 1 Mick sta confermando quelle qualità e quei valori che lo hanno contraddistinto in tutta la sua ancor giovane carriera - ha dichiarato il Racing Director di Scuderia Ferrari, Laurent Mekies -. Velocità, determinazione, impegno e voglia d'imparare: sono alcune delle caratteristiche che lo hanno messo in luce nel suo cammino all'interno della nostra Academy e che ha iniziato a dimostrare anche con la Haas. Siamo molto fiduciosi che la sua crescita continuerà ancora più forte in un team che ne condivide le ambizioni".