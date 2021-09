Calcio: morto Jimmy Greaves, campione del '66 e bomber d'Inghilterra

Jimmy Greaves, ex attaccante dell'Inghilterra e miglior realizzatore nella storia del Tottenham, è morto all'età di 81 anni. Greaves aveva iniziato la sua carriera con il Chelsea prima di passare al Milan (nella stagione 1961-'62), Spurs e West Ham. Ha segnato 44 gol in 57 partite per la nazionale inglese ed era nella squadra che vinse la Coppa del Mondo 1966. Detiene il record del maggior numero di gol in Premier League con 357 reti, 266 delle quali in 379 partite giocate con la maglia del Tottenham. I 41 centri realizzati da Greaves nel 1960-'61 rimangono un record in una stagione per il Chelsea, e detiene anche il record degli Spurs con 37 nel 1962-'63.

In una nota il Tottenham lo ha così ricordato: "Siamo estremamente rattristati nell'apprendere della scomparsa del grande Jimmy Greaves, non solo il miglior marcatore del Tottenham Hotspur, ma il miglior realizzatore che questo paese abbia mai conosciuto".