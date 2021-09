Serie A: Salernitana-Atalanta, probabili formazioni

Sabato alle 20.45 in campo Salernitana-Atalanta (DIRETTA)

Sulla Salernitana, le avvertenze dell'ex: "Dovremo isolarci dall'ambiente, perché il pubblico lì spinge la squadra in modo incredibile. E Ribery è un grandissimo campione, che giochi da punta o dietro le punte". Parola di Gian Piero Gasperini, centrocampista per una sola stagione granata (1990/91, retrocessione dalla B), quella dell'esordio dell'"Arechi": "Testa al campo, ai centocinque metri per sessantotto, estraniandoci dallo stadio - la premessa del tecnico dell'Atalanta -. Franck ha avuto momenti da campionissimo anche alla Fiorentina, va tenuto in grande considerazione. E poi Castori, che viene da tre sconfitte di fila, sa giocare in modi differenti: dobbiamo essere pronti ed elastici".

A Salerno può esserci qualche cambio, anche se non ci sono acciacchi. A Zapata chiediamo di esserci sempre, dosandone il minutaggio - spiega l'allenatore nerazzurro -. Koopmeiners, in assenza di De Roon squalificato, può valere il rischio calcolato di inserirlo dal primo minuto perché ha qualità, anche se a Villarreal girava un po' per il campo e noi teniamo posizioni diverse. Ilicic non ha i novanta minuti per qualche chilo da perdere: va recuperato atleticamente. Ma sa darci ancora tantissimo e dopo la mancata cessione si è messo a totale disposizione".

Probabili formazioni di Salernitana-Atalanta.

Salernitana (3-4-1-2): 72 Belec; 23 Gyomber, 6 Strandberg, 31 Gagliolo; 24 Kechrida, 2 M.Coulibaly, 14 Di Tacchio, 19 Ranieri; 7 Ribery; 11 Djuric, 9 Bonazzoli (1 Fiorillo, 12 Russo, 26 Bogdan, 4 Jaroszynski, 33 Delli Carri, 22 Obi, 18 L. Coulibaly, 8 Schiavone, 20 Kastanos, 21 Zortea, 25 Simy, 15 Gondo).All.: Castori. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: 5 Veseli, 28 Capezzi, 13 Aya, 3 Ruggeri.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 19 Djimsiti; 3 Maehle, 11 Freuler, Koopmeiners, 8 Gosens; 32 Pessina; 18 Malinovskyi, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 66 Lovato, 13 Pezzella, 77 Zappacosta, 88 Pasalic, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificato: De Roon. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Muriel. Arbitro: Valeri di Roma 2 Quote Snai: 10; 5,75; 1,28.