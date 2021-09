Serie A: Genoa-Fiorentina, probabili formazioni

Genoa-Fiorentina in campo sabato alle 15 (DIRETTA)

Il Genoa attende al Ferraris la Fiorentina rivelazione con il ritorno di Badelj ma senza Caicedo, costretto a saltare un'altra gara per un fastidio al flessore. "A Cagliari la differenza tra primo e secondo tempo è stato nell' atteggiamento, nel furore e nella rabbia che ci abbiamo messo per ribaltare il risultato - ha detto oggi l'allenatore Ballardini -. Come si ferma la Fiorentina? Bisogna agire da squadra in ogni momento della partita, altrimenti ti possono fare male". Per il Grifone un test importante al cospetto di una formazione che sta facendo benissimo: "Sono d'accordo con chi dice che la squadra di Italiano è la rivelazione del campionato in questo momento" sottolinea il tecnico ligure. Non ci sarà però l'attaccante Felipe Caicedo: "Continua ad avvertire un fastidio al flessore della coscia. Nelle prossime ore verrà sottoposto agli accertamenti ha spiegato la società". L'ex Lazio per lo stesso problema aveva rinunciato alla trasferta di Cagliari.

Due vittorie di fila e tanta voglia di non fermarsi: alla vigilia della trasferta col Genoa Vincenzo Italiano sprona la Fiorentina che per molti può diventare la rivelazione del campionato. ''Tre giornate e due mesi di lavoro sono pochi per dare giudizi definitivi - la riflessione del tecnico viola - Un primo bilancio si può fare dopo 10, 15 partite. Ora godiamoci il momento, quando è uscito il calendario ero piuttosto timoroso invece abbiamo raccolto 6 punti. Siamo contenti ma la strada è ancora lunga, pensiamo a spingere forte per dare continuità ai due successi e diventare prima di tutto una squadra vera, con un'identità precisa e la stessa organizzazione in casa e fuori. Essendo un gruppo giovane i margini di miglioramento sono enormi, l'importante è continuare a credere in maniera ossessiva in ciò che facciamo''.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu; 3 Vanheusden, 52 Maksimovic, 4 Criscito; 50 Cambiaso, 94 Touré, 47 Badelj, 65 Rovella, 93 Fares; 20 Ekuban, 23 Destro. (22 Marchetti, 14 Biraschi, 15 Vasquez, 5 Masiello, 2 Sabelli, 18 Ghiglione, 33 Hernani, 10 Melegoni, 11 Behrami, 44 Buksa, 19 Pandev, 91 Kallon). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Bani, Cassata.

Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 10 Castrovilli; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 22 Nico Gonzalez. (1 Terracciano, 25 Rosati, 98 Igor, 55 Nastasic, 17 Terzic, 14 Maleh, 24 Benassi, 34 Amrabat, 15 Pulgar, 8 Saponara, 32 Duncan, 91 Kokorin). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Venuti. Arbitro: Marinelli di Tivoli. Quote Snai: 3,50; 3,35; 2,15.