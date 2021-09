Serie A: Sassuolo-Torino. formazioni

Sassuolo-Torino apre stasera il quarto turno di Serie A (DIRETTA)

Sempre senza Belotti, ma con Sanabria che vuole proseguire nel suo momento d'oro: così il Torino, reduce dal successo per 4-0 contro la Salernitana, si prepara per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Loro sono una squadra consolidata e molto forte, per noi sarà un grande esame ma voglio vedere conferme dopo il successo contro la Salernitana", dice Ivan Juric alla vigilia della quarta giornata di campionato. L'obiettivo è trovare continuità di risultati e di prestazioni dopo la sua prima vittoria in granata. "Domenica scorsa ho visto cose buone, abbiamo dominato l'avversario e creato tante occasioni, ma dobbiamo ancora crescere - ammette il croato - specialmente nell'ultimo passaggio: ho un gruppo che si è messo a completa disposizione, tutto il contrario rispetto a quanto mi era stato raccontato prima che arrivassi qui". Formazione che vince non si cambia, si va verso la conferma dell'undici che ha iniziato nel turno precedente anche se Juric si tiene aperto ancora qualche ballottaggio: "Ho tante soluzioni in attacco, l'unico indisponibile è Verdi e i vari Brekalo, Pjaca, Praet e Linetty possono giocare i primi 60 minuti o gli ultimi 30". Zima punta alla conferma al fianco di Bremer e uno tra Rodriguez e Buongiorno, con Izzo ancora indisponibile per una botta; Aina e Ansaldi si contendono il posto sulla corsia mancina, Lukic è in vantaggio su Pobega per far coppia insieme a Mandragora. Non solo di Toro, Juric racconta anche la 'sua' Torino: "E' una bellissima città, offre veramente tanto - il commento del tecnico sul capoluogo piemontese - e San Salvario è il quartiere giusto per il mio modo di essere". E a proposito del suo rapporto con la tifoseria: "Anche a Verona sono arrivato dopo alcuni allenatori che facevano un calcio che non entusiasmava - spiega Juric - e adesso tocca a noi dimostrare che possiamo far divertire la gente. Vorrei proporre un gioco che si identifichi con i tifosi del Toro, un calcio fatto di pressing e di grinta".

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 8 Lopez, 16 Frattesi, 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 18 Raspadori. (56 Pegolo, 3 Goldaniga, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 23 Traore, 97 Henrique, 91 Scamacca, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Obiang, Romagna.

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 6 Zima, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 38 Mandragora, 15 Ansaldi; 77 Linetty, 11 Pjaca; 19 Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 4 Pobega, 8 Baselli, 14 Brekalo, 22 Praet, 26 Djidji, 27 Vojvoda, 34 Aina, 70 Warming, 88 Rincon, 99 Buongiorno). Allenatore: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Belotti, Edera, Izzo, Verdi, Zaza. Arbitro: Piccinini di Forlì Quote Snai: 1,87; 3,85; 3,90.