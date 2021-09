Champions Liverpool-Milan, Real Madrid-Inter LIVE

Esordio Champions da brividi per Milan e Inter stasera impegnate rispettivamente a Liverpool ed a San Siro con il Real Madrid.

"Dovremo avere la stessa mentalità anche con il Liverpool che è una squadra fortissima. Ora siamo messi meglio sia fisicamente sia mentalmente. Sarà una partita difficile ma vogliamo giocare da Milan. Non siamo in vacanza in Champions League ma per fare bene. Partite così sono il motivo per cui giochiamo a calcio": lo dice Simon Kjaer - che ha sostituito Ibrahimovic, indisponibile, in conferenza - alla vigilia del debutto in Champions League del Milan impegnatoad Anfield.

"I giocatori forti possono sempre giocare insieme. Al City con Aguero mi sono trovato molto bene e credo anche lui. Se riuscissimo a fare qui quello che ho fatto al City sarebbe bello. Lautaro è un grandissimo giocatore e speriamo almeno nei prossimi due anni di fare grandi cose per l'Inter": è l'auspicio di Edin Dzeko. "Non vedo l'ora di tornare a giocare la Champions. Subito alla prima partita giochiamo contro il Real, i migliori ma siamo pronti e non vediamo l'ora", promette l'attaccante bosniaco che non sente pressioni per la pesante eredità raccolta in nerazzurro.

Il programma della fase della prima giornata della fase a gironi