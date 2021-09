Europei di Pallavolo: 3-0 a Lettonia, Italia ai quarti

L'Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di pallavolo battendo la Lettonia per 3-0 (25-14; 25-13; 25-16) in soltanto un'ora e cinque minuti di gioco. Si è trattato di un ottavo di finale estremamente facile per gli azzurri, che ora nei quarti affronteranno la vincente di Bulgaria-Germania