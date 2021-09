Bundesliga: Lipsia-Bayern Monaco è la sfida-clou

Il Lipsia ha cominciato male la stagione anche per la cessione dei due difensori centrali titolari. Ora deve recuperare, ma si trova ad affrontare il big-match col Bayern dell'inarrestabile Lewandowski che, dopo il record di 41 gol, ha cominciato la stagione con 5 gol in 3 sfide. In testa c'è però a punteggio pieno il Wolfsburg di Van Bommel che può restare da solo, giocando in casa della neopromossa Furth. Il secondo big-match è quello tra il Leverkusen di Schick e il Dortmund di Haaland.

Il quadro della quarta giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)