Jorginho: 'Che sorpresa gli elogi di Pelè'

Gli elogi di Pelè mi hanno lasciato a bocca aperta, sono rimasto sorpreso e ovviamente felice. Tutto quello che mi sta accadendo è un po' surreale per me''. Lo ha detto Jorginho campione d'Europa con la Nazionale e con il proprio club, il Chelsea, dove è approdato nel 2018 e con cui è in scadenza nel 2023. ''Se mi hanno proposto di prolungare e magari chiudere lì la carriera? Non ho ricevuto nulla e comunque per adesso non ci penso. Ho 29 anni e già mi si parla di fine carriera? Ma io voglio giocare fino a 40 - ha sorriso il centrocampista italo brasiliano - Certo se mi fanno 10 anni di contratto...'' ha ammiccato. Quanto all'accoglienza in Inghilterra, con la coppa strappata alla nazionale di casa, ha raccontato: ''Il ritorno è stato buonissimo, loro l'hanno vissuto peggio - ha scherzato - Meno male che l'Italia ha vinto così non hanno potuto prendermi in giro. Ora non siamo più una sorpresa, siamo dove questa Nazionale merita, anche se sappiamo che d'ora in poi arriverà il difficile''.

''Ora sarà difficile per l'Italia restare nell'ombra dopo la vittoria all'Europeo e il grande calcio mostrato, ma bisogna rimanere umili e continuare ad avere fame'' ha aggiunto Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano è uno dei punti fermi del gruppo di Roberto Mancini e proprio la scorsa settimana è stato premiato dalla Uefa come miglior calciatore dell'anno in Europa. ''Se ho fatto tutto il possibile finora per cercare di conquistare anche il Pallone d'oro? Lascio parlare gli altri, io cerco di vivere il momento e di godermelo - ha sorriso il centrocampista del Chelsea che non appare in dubbio per giovedì nonostante la fasciatura vistosa al polpaccio sinistro - Per l'assegnazione di quel premio manca ancora un po' di tempo, vedremo cosa accadrà''.