Paralimpiadi: Bebe Vio, 'Niente sciabola, poi vi spiegherò'

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Per una serie di motivi che spero di rivelare più avanti, dopo le gare, purtroppo non farò le gare di sciabola ma solo di fioretto, che sono le mie gare". Lo ha annunciato la campionessa paralimpica Bebe Vio sul suo profilo Instagram, prima dell'inizio delle sfide di scherma alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 che nel primo giorno di gare non hanno portato medaglie all'Italia.

In un video, l'azzurra oro nel fioretto a Rio 2016, ha precisato che l'esperimento della sciabola "stava andando anche molto bene e per questo ringrazio tutto lo staff che mi è stato di supporto".