Zakya e Nilofar sono salve, erano attese alle Paralimpiadi

Le due atlete afghane Zakia Koudadadi e Nilofar Bayat non potranno partecipare a Tokyo alle Paralimpiadi, ma sono salve.

Zakia è nelle mani degli australiani. Fece un appello alla comunità internazionale attraverso l'ANSA il 17 agosto, le sue parole furono rilanciate il giorno dopo dal New York Times diventando un caso internazionale. L'Australia ha concesso un visto a lei e a un gruppo di altri sportivi, soprattutto donne, ora al sicuro e forse già in volo dopo l'ingresso all'aeroporto di Kabul. E' in viaggio verso l'Australia con altri atleti afgani, soprattutto donne. Le atlete sono state portate a Dubai, da dove verranno poi imbarcate per l'Australia con visti umanitari. La missione di salvataggio è stata coordinata da un piccolo gruppo di ex sportivi, tra cui l'ex olimpionica canadese e avvocato a Sydney Nikki Dryden, che ha raccolto i dossier degli atleti a rischio. Quello di Zakia era stato seguito dalla Federtaekwondo italiana e dal comitato paralimpico italiano

Dopo tutta la paura e l'incertezza vissute a Kabul, la giocatrice della nazionale afghana di basket su sedia a rotelle Nilofar e suo marito Ramish, anche lui atleta della stessa disciplina, possono finalmente vedere una luce di speranza in fondo al tunnel: evacuati dall'Afghanistan sotto la responsabilità della Spagna, entrambi hanno accetto un'offerta per giocare in una squadra di Bilbao, il Bidaideak. Anche se, per Bayat, ora non è possibile lasciarsi alle spalle quanto vissuto negli ultimi giorni in Afghanistan, un Paese in cui non vede nessun "futuro né speranza", e tantomeno dimenticare tutte le persone "che stanno cercando una via d'uscita" da lì. È quanto ha detto ai cronisti iberici in una conferenza stampa tenutasi oggi.

"Sono molto contenta di essere qui, ma anche triste e arrabbiata per la situazione difficile in cui si trova il mio Paese", ha affermato la giocatrice. "Negli ultimi giorni ho visto il pericolo e la sofferenza che comporta per le persone un governo dei Talebani", ha aggiunto. Per l'arrivo di Bayat e di suo marito in Spagna, è stata decisiva la catena di solidarietà fatta partire da un giornalista iberico e che ha portato le loro disperate richieste d'aiuto all'attenzione delle autorità. "Voglio ringraziare tutte le bellissime persone che mi hanno offerto il loro sostegno per arrivare sin qui", ha detto. A suo avviso, resta ora la necessità di continuare a dare supporto alle persone rimaste in patria. "Chiediamo alle Nazioni Unite e agli altri Paesi di aiutare l'Afghanistan e non lasciarci soli. I Talebani sono gli stessi di 20 anni fa, e vediamo come questo sia un pericolo soprattutto per donne e bambine", è l'appello della cestista.