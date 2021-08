Pallavolista della Volley Bergamo accusa, ho pericardite post vaccino

"Ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino, chi paga il prezzo di tutto questo? Non esiste una forma di 'risarcimento' per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?". E' l'accusa lanciata sui social da Francesca Marcon giocatrice della Volley Bergamo che per questo motivo non ha potuto partecipare al raduno della sua squadra. "Premetto - aggiunge - che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma".