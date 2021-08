Borja Valero riparte dal dilettantismo 'romantico'

Borja Valero riparte dai dilettanti fiorentini del Centro Storico Lebowski, club con struttura cooperativa che milita nel campionato Promozione e rivendica un approccio 'romantico' al calcio, in contrapposizione all'esasperazione del business sportivo.

Il centrocampista spagnolo, 36 anni, a fine giugno aveva annunciato il ritiro, dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina. Ma la passione per il calcio e gli stimoli di questa nuova avventura così diversa dalla Serie A che ha conosciuto lo hanno convinto a cambiare idea. "Ho accettato questa sfida perché mi riconosco nei valori portati" dal Centro Storico Lebowski, ha raccontato Valero: "Ero sicuro che avrei giocato un'altra stagione alla Fiorentina, non per i soldi, ma per dare una mano". Poi è balenata questa possibilità, "ho visto l'entusiasmo, l' organizzazione e soprattutto mi riconosco nei valori di Lebowski" ha aggiunto l'ex di Real Madrid e Inter, che la prossima stagione sarà nella squadra dei commentatori di DAZN. Un video che spopola sui social lo ritrae mentre, in tribuna, intona cori con i tifosi del suo nuovo club.

A fine giugno Valero, che la Fiorentina prelevò dal Villarreal nel 2012, aveva spiegato la fine della sua carriera in un messaggio sui social. "E' arrivato il momento che sembrava sempre lontano, quello di smettere di giocare a pallone (...) mi sarebbe piaciuto farlo sotto la curva Fiesole piena di spettatori ma purtroppo, nel calcio come nella vita, non dipende tutto da noi" aveva scritto, ricordando il luogo simbolo, nello stadio Artemio Franchi, del tifo viola più acceso.