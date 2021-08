Accordo raggiunto con il Psg, Messi arrivato a Parigi

Un video del Paris Saint-Germain pubblicato su Twitter annuncia l'arrivo di Lionel Messi nel club francese. Nella breve clip si alternano le immagini della firma di un contratto, sei palloni d'oro ai piedi della Tour Eiffel e la scritta "aggiornamento di mercato". Intanto, Lionel Messi è atterrato con la famiglia all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Dopo gli annunci legati al trasferimento del campione argentino da Barcellona a Parigi, da ore diversi supporter si erano piazzati all'uscita dello scalo parigino in larghissima parte riservato ai voli privati, oppure dinanzi allo stadio del Parc des Princes per accogliere la superstar del pallone. Tra i più ansiosi di rivedere l'argentino è Neymar, che ha pubblicato sui social una foto che li ritrae insieme e la scritta "back together".



L'accordo tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain è stato raggiunto ed è stato confermato dalle parti. Manca solo l'ufficialità. Lo riportano le edizioni online del quotidiano sportivo francese L'Equipe e dei giornali spagnoli Marca e Mundo Deportivo. L'attaccante argentino è atteso a Parigi - secondo l'Equipe - nel pomeriggio di oggi, per le visite mediche e la firma del contratto. Il sei volte pallone d'oro, ormai ex Barcellona, si unirà alla corte di Pochettino per le prossime due stagioni, con opzione per una terza.



"Verso un nuova avventura, tutti insieme i cinque". Così la moglie di Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, suggella in un selfie di coppia pubblicato su Instagram il trasferimento della famiglia del campione argentino da Barcellona a Parigi. Intanto il padre di Messi ha risposto con un "sì" a un giornalista che all'aeroporto di Barcellona-El Prat gli ha chiesto se suo figlio sarebbe andato al Paris Saint-Germain.