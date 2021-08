Mercato: Belotti in bilico, Florenzi verso il Milan

Il nome di Andrea BELOTTI stuzzica la fantasia dei tifosi di almeno due squadre di Serie A: sul 'Gallo' granata, infatti, ci sono sia la Roma sia l'Atalanta, che devono sostituire Edin DZEKO e Duvan ZAPATA, entrambi diretti altrove. Belotti, tuttavia, potrebbe anche prendere la strada che porta a Firenze, soprattutto se Dusan VLAHOVIC dovesse essere ceduto al Tottenham, come scrivono da più parti in Inghilterra. Il procuratore dell'attaccante serbo, Darko Ristic, domani dovrebbe intanto essere a Milano per incontrare gli emissari dell'Inter. Anche il club nerazzurro è interessato al giocatore. Juventus e Sassuolo hanno ripreso a parlare: argomento, Manuel LOCATELLI, sempre nel mirino del club bianconero, interessato al giovane azzurro a prescindere dal ritorno o meno di Miralem PJANIC dal Barcellona. La Juve è pronta a rilanciare, proponendo al Sassuolo - che chiede 40 milioni per il cartellino del centrocampista - un prestito biennale, per un totale di 32 milioni complessivi. Il Parma continua a trattare con il Napoli per garantirsi le prestazioni dell'attaccante Gennaro TUTINO. La distanza fra la domanda e l'offerta è di un paio di milioni: la Salernitana, intanto, è alla finestra, pronta a farsi avanti per il giocatore.

Alessandro FLORENZI è entrato nell'orbita Milan. A Pioli serve un giocatore di fascia con le caratteristiche del romano neocampione d'Europa. L'operazione è molto ben avviata è potrebbe concludersi a breve con il trasferimento dalla Roma in prestito con diritto di riscatto, che può però diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni e obiettivi personali e di squadra. A Florenzi la destinazione rossonera è assai gradita.

Cresce l'interesse del Cagliari - che ha la necessità di rimpiazzare l'uruguagio Diego GODIN - per il difensore José Luis PALOMINO. L'Atalanta, in caso di cessione del giocatore, è pronta a puntare su Anel AHMEDHODZIC, classe 1999, giocatore in possesso del doppio passaporto svedese e bosniaco. Attualmente Ahmedhodzic indossa la maglia el Malmoe.

Il futuro del terzino portoghese Diogo DALOT è strettamente connesso al possibile arrivo nel Manchester United di Kieran TRIPPIER, attualmente in forza all'Atletico Madrid campione di Spagna. I 'Red devils' dopodomani dovrebbero ufficializzare l'ingaggio di Raphael VARANE, dopo l'accordo con il Real Madrid annunciato giorni fa: secondo le norme anti-Covid, attualmente il difensore francese è in quarantena in una casa messa a disposizione dal club per i nuovi acquisti, e non ha ancora potuto completare le visite mediche di rito.