Ecco Giroud poi Diaz bis, il Milan riparte

Il nuovo Milan inizia a prendere forma. Olivier Giroud è arrivato a Milano in serata e domani svolgerà le visite mediche con il club rossonero per poi firmare un biennale a 3,5 milioni a stagione. Jeans, maglietta bianca e primo saluto per il francese che approda in rossonero a titolo definitivo dal Chelsea dopo una trattativa lunga per strapparlo al club inglese. Maldini sperava di acquistarlo a costo zero ma, dopo il rinnovo, sono stati necessari un milione di euro più uno di bonus, per avere un campione, in grado di dare un'alternativa d'esperienza a Stefano Pioli, in un reparto che ha sofferto molto per gli infortuni di Ibrahimovic e Mandzukic.

Giroud è un attaccante da 250 gol tra club e nazionale, che sa gestire le pressioni dei palcoscenici internazionali nell'anno del ritorno in Champions League. "Abbiamo una coppia di attaccanti giovani", ha scherzato Paolo Maldini durante la presentazione dei calendari. E sicuramente con Ibrahimovic il duo di campioni è stato completato. Ma il mercato del Milan non è ancora finito. Dopo l'arrivo di Maignan, l'addio di Donnarumma e Calhanoglu, il riscatto di Tomori e l'approdo di Giroud, sarà confermato anche Brahim Diaz. Dopo gli intensi colloqui con il Real si sarebbe trovata l'intesa per un prestito secco per una stagione. Per il trasferimento a titolo definitivo se ne riparlerà, nel caso, la prossima estate. Ma Pioli può sorridere perché Brahim Diaz ha colpito positivamente la passata stagione, trovando spesso quel guizzo per far cambiare marcia a tutto il reparto offensivo.

L'arrivo di Giroud non è un cambio di direzione per il club rossonero che crede nel progetto di un Milan giovane, capace poche settimane fa di conquistare il secondo posto in classifica e la qualificazione in Champions League. Si parla infatti di un altro rinforzo offensivo, un prospetto in crescita, come confermato anche da Maldini. Rumors raccontano di un interesse per Kajo Jorge 19enne del Santos che potrebbe arrivare a zero a gennaio, oppure già in questa sessione di mercato. E non si spengono, poi, le voci su Luis Alberto che oggi ha raggiunto il ritiro della Lazio. Per strapparlo ai biancocelesti servono quasi 50 milioni ma il Milan potrebbe inserire qualche contropartita.

Mentre i dirigenti lavorano freneticamente per dare il prima possibile a Pioli la squadra tipo, il tecnico rossonero inizierà a testare i suoi giocatori in un'amichevole sabato contro la Pro Sesto. Poi sono già ufficiali le sfide al Nizza, e col Real in agosto. Test di alto livello anche per arrivare pronti al via in campionato che vedrà il Milan affrontare già Lazio e Juve nelle prime quattro giornate.