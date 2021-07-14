Serie A: ecco il calendario 2021/2022, il girone di andata

Questo il calendario del campionato di serie A 2021/22
Prima giornata, 22 agosto
BOLOGNA - SALERNITANA
CAGLIARI - SPEZIA
EMPOLI - LAZIO
HELLAS VERONA - SASSUOLO
INTER - GENOA
NAPOLI - VENEZIA
ROMA - FIORENTINA
SAMPDORIA - MILAN
TORINO - ATALANTA
UDINESE - JUVENTUS
Seconda giornata, 29 agosto
ATALANTA - BOLOGNA
FIORENTINA - TORINO
GENOA - NAPOLI
HELLAS VERONA - INTER
JUVENTUS - EMPOLI
LAZIO - SPEZIA
MILAN - CAGLIARI
SALERNITANA - ROMA
SASSUOLO - SAMPDORIA
UDINESE - VENEZIA
Terza giornata, 12 settembre
ATALANTA - FIORENTINA
BOLOGNA - HELLAS VERONA
CAGLIARI - GENOA
EMPOLI - VENEZIA
MILAN - LAZIO
NAPOLI - JUVENTUS
ROMA - SASSUOLO
SAMPDORIA - INTER
SPEZIA - UDINESE
TORINO - SALERNITANA
Quarta giornata, 19 settembre
EMPOLI - SAMPDORIA
GENOA - FIORENTINA
HELLAS VERONA - ROMA
INTER - BOLOGNA
JUVENTUS - MILAN
LAZIO - CAGLIARI
SALERNITANA - ATALANTA
SASSUOLO - TORINO
UDINESE - NAPOLI
VENEZIA - SPEZIA
Quinta giornata, 22 settembre
ATALANTA - SASSUOLO
BOLOGNA - GENOA
CAGLIARI - EMPOLI
FIORENTINA - INTER
MILAN - VENEZIA
ROMA - UDINESE
SALERNITANA - HELLAS VERONA
SAMPDORIA - NAPOLI
SPEZIA - JUVENTUS
TORINO - LAZIO
Sesta giornata, 26 settembre
EMPOLI - BOLOGNA
GENOA - HELLAS VERONA
INTER - ATALANTA
JUVENTUS - SAMPDORIA
LAZIO - ROMA
NAPOLI - CAGLIARI
SASSUOLO - SALERNITANA
SPEZIA - MILAN
UDINESE - FIORENTINA
VENEZIA - TORINO
Settima giornata, 3 ottobre
ATALANTA - MILAN
BOLOGNA - LAZIO
CAGLIARI - VENEZIA
FIORENTINA - NAPOLI
HELLAS VERONA - SPEZIA
ROMA - EMPOLI
SALERNITANA - GENOA
SAMPDORIA - UDINESE
SASSUOLO - INTER
TORINO - JUVENTUS
Ottava giornata, 17 ottobre
CAGLIARI - SAMPDORIA
EMPOLI - ATALANTA
GENOA - SASSUOLO
JUVENTUS - ROMA
LAZIO - INTER
MILAN - HELLAS VERONA
NAPOLI - TORINO
SPEZIA - SALERNITANA
UDINESE - BOLOGNA
VENEZIA - FIORENTINA
Nona giornata, 24 ottobre
ATALANTA - UDINESE
BOLOGNA - MILAN
FIORENTINA - CAGLIARI
HELLAS VERONA - LAZIO
INTER - JUVENTUS
ROMA - NAPOLI
SALERNITANA - EMPOLI
SAMPDORIA - SPEZIA
SASSUOLO - VENEZIA
TORINO - GENOA
Decima giornata, 27 ottobre
CAGLIARI - ROMA
EMPOLI - INTER
JUVENTUS - SASSUOLO
LAZIO - FIORENTINA
MILAN - TORINO
NAPOLI - BOLOGNA
SAMPDORIA - ATALANTA
SPEZIA - GENOA
UDINESE - HELLAS VERONA
VENEZIA - SALERNITANA
Undicesima giornata, 31 ottobre
ATALANTA - LAZIO
BOLOGNA - CAGLIARI
FIORENTINA - SPEZIA
GENOA - VENEZIA
HELLAS VERONA - JUVENTUS
INTER - UDINESE
ROMA - MILAN
SALERNITANA - NAPOLI
SASSUOLO - EMPOLI
TORINO - SAMPDORIA
Dodicesima giornata, 7 novembre
CAGLIARI - ATALANTA
EMPOLI - GENOA
JUVENTUS - FIORENTINA
LAZIO - SALERNITANA
MILAN - INTER
NAPOLI - HELLAS VERONA
SAMPDORIA - BOLOGNA
SPEZIA - TORINO
UDINESE - SASSUOLO
VENEZIA - ROMA
Tredicesima giornata, 21 novembre
ATALANTA - SPEZIA
BOLOGNA - VENEZIA
FIORENTINA - MILAN
GENOA - ROMA
HELLAS VERONA - EMPOLI
INTER - NAPOLI
LAZIO - JUVENTUS
SALERNITANA - SAMPDORIA
SASSUOLO - CAGLIARI
TORINO - UDINESE
Quattordicesima giornata, 28 novembre
CAGLIARI - SALERNITANA
EMPOLI - FIORENTINA
JUVENTUS - ATALANTA
MILAN - SASSUOLO
NAPOLI - LAZIO
ROMA - TORINO
SAMPDORIA - HELLAS VERONA
SPEZIA - BOLOGNA
UDINESE - GENOA
VENEZIA - INTER
Quindicesima giornata, 1 dicembre
ATALANTA - VENEZIA
BOLOGNA - ROMA
FIORENTINA - SAMPDORIA
GENOA - MILAN
HELLAS VERONA - CAGLIARI
INTER - SPEZIA
LAZIO - UDINESE
SALERNITANA - JUVENTUS
SASSUOLO - NAPOLI
TORINO - EMPOLI
Sedicesima giornata, 5 dicembre
BOLOGNA - FIORENTINA
CAGLIARI - TORINO
EMPOLI - UDINESE
JUVENTUS - GENOA
MILAN - SALERNITANA
NAPOLI - ATALANTA
ROMA - INTER
SAMPDORIA - LAZIO
SPEZIA - SASSUOLO
VENEZIA - HELLAS VERONA
Diciassettesima giornata, 12 dicembre
FIORENTINA - SALERNITANA
GENOA - SAMPDORIA
HELLAS VERONA - ATALANTA
INTER - CAGLIARI
NAPOLI - EMPOLI
ROMA - SPEZIA
SASSUOLO - LAZIO
TORINO - BOLOGNA
UDINESE - MILAN
VENEZIA - JUVENTUS
Diciottesima giornata, 19 dicembre
ATALANTA - ROMA
BOLOGNA - JUVENTUS
CAGLIARI - UDINESE
FIORENTINA - SASSUOLO
LAZIO - GENOA
MILAN - NAPOLI
SALERNITANA - INTER
SAMPDORIA - VENEZIA
SPEZIA - EMPOLI
TORINO - HELLAS VERONA
Diciannovesima giornata, 22 dicembre
EMPOLI - MILAN
GENOA - ATALANTA
HELLAS VERONA - FIORENTINA
INTER - TORINO
JUVENTUS - CAGLIARI
NAPOLI - SPEZIA
ROMA - SAMPDORIA
SASSUOLO - BOLOGNA
UDINESE - SALERNITANA