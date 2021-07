Melli torna a Milano: 'Qui immutato spirito vincente'

Dopo sei anni Nicoló Melli torna all'Olimpia Milano con un accordo triennale. Il 30enne, capitano dell'Italia che si è appena qualificata alle Olimpiadi, arriva da due anni in Nba con le maglie di New Orleans e Dallas.

"L'avevo detto che era un arrivederci, Milano - le prime parole di Melli al sito dell'Olimpia -. C'è ovviamente molta felicità nel ritrovare dopo sei anni un club che ha rappresentato tanto nella mia crescita: qui sono arrivato ragazzino, qui ho giocato le prime sfide ad alto livello, qui ho ottenuto il primo indimenticabile successo, lo scudetto. Torno diverso come giocatore, grazie alle belle esperienze ad alto livello fatte all'estero, e anche alle vittorie conquistate con altri club. E' diversa anche Milano, rispetto a quella dalla quale sono partito: nei giocatori, nello staff tecnico, nella dirigenza stessa, che insieme alla proprietà vorrei ringraziare per quanto fortemente mi hanno cercato e voluto. Di immutato, però, ci saranno lo spirito vincente di una società che aspira sempre al massimo e la passione di una tifoseria che non vede l'ora di essere di nuovo al fianco della sua squadra: anche per queste ragioni, tornare dopo sei anni è molto stimolante".