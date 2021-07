Mourinho: 'non sono a Roma in vacanza, di Dzeko non parlo'

"Non sono qui in vacanza, non ho scelto la Roma per la bellezza della città. Sono qui per lavorare ". Lo ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico giallorosso. Poi ha spiegato perché ha scelto il club capitolino: "Delle volte il tempo non esiste nel calcio, ma in questo caso sì perché quello che la proprietà vuole non è il successo oggi, ma una situazione sostenibile per il futuro. I Friedkin stanno facendo le cose con passione".

Su Dzeko, invece, la risposta è secca: "Non parlo di Edin con voi e chi sarà il capitano lo sapranno prima i giocatori e la società".