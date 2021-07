Wimbledon, Federer eliminato nei quarti

Roger Federer è fuori da Wimbledon: il campione svizzero, che negli ottavi aveva fatto fuori l'italiano Lorenzo Sonego, si arreso nei quarti di finale al polacco Hubert Hurkacz (numero 16 del ranking) in tre set, 6-3, 7-6, 6-0. In semifinale aspetta il vincitore della sfida fra Berrettini e Auger-Aliassime. Il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo e vincitore delle ultime due edizioni del torneo, è il primo semifinalista del torneo di singolare maschile di Wimbledon. Ha battuto in tre set (6-3, 6-4, 6-4) l'ungherese Marton Fucsovics, una delle rivelazioni del torneo. In semifinale, nella parte alta del tabellone, se la vedrà con il vincente della sfida fra Chacanov e Shapovalov.

Non c'è solo Matteo Berrettini (oggi impegnato nei quarti di finale del singolare maschile) a tenere alta la bandiera italiana sull'erba di Wimbledon: Simone Bolelli, in coppia con l'argentino Maximo Gonzalez ha infatti raggiunto la semifinale nel torneo di doppio. I due hanno sconfitto nei quarti la coppia nippo-sudafricana composta da Ben McLachlan e Raven Klaasen per 7-6, 6-4, 6-3. In semifinale se la vedranno con l'altro argentino Zeballos e lo spagnolo Granollers.