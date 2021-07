Inzaghi: 'Inter grandissima sfida, difendiamo lo scudetto'

"L'Inter per me è una grandissima sfida, la società e i dirigenti hanno dimostrato grande voglia di volermi qui a Milano. So che ci saranno difficoltà, avremo lo scudetto sul petto da difendere, siamo l'Inter e faremo di tutto per difendere lo scudetto". Sono le prime parole di Simone Inzaghi da tecnico dell'Inter, durante la conferenza stampa di presentazione. "La società mi ha promesso che la squadra rimarrà competitiva, sapevo che avremmo ceduto Hakimi e così è stato ma sappiamo dove dobbiamo intervenire. L'obiettivo è difendere lo scudetto e fare un percorso migliore in Champions".