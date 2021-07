Tokyo: 372 azzurri, è record partecipazioni Italia

Il numero non è ancora definitivo, ma la spedizione azzurra a Tokyo si profila già da record come consistenza. Ad oggi, dopo l'ufficialità delle convocazioni delle squadre di atletica leggera, nuoto e canottaggio, sono 372 gli atleti italiani in possesso del pass olimpico, equamente divisi tra uomini e donne. Il precedente primato risaliva ad Atene 2004, quando gli azzurri partecipanti furono 367. Mai così tante le donne, ma il record era già stato superato da quasi un mese.

Ad aggiungere numeri pesanti alla delegazione sono state l'ufficializzazione delle squadra di atletica, con 76 componenti, anche qui il più alto numero di sempre alle Olimpiadi, di quelle di nuoto, fondo, sincro, pallanuoto e tuffi, con 66 componenti, e di quella del canottaggio, con 26 atleti. A loro si sono aggiunti oggi il surfista Leonardo Fioravanti, ripescato dopo la rinuncia per infortunio di un sudafricano, e Maria Grazia Alemanno nel sollevamento pesi.

Della squadra di atletica leggera fanno parte 41 uomini e 35 donne. Tra i nomi di maggior richiamo, al maschile, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, i velocisti Marcell Jacobs e Filippo Tortu, il quattrocentista Davide Re, il mezzofondista Yeman Crippa, il marciatore Massimo Stano. Al femminile, le marciatrici Eleonora Giorgi e Antonella Palmisano, le staffettiste della 4x100 Siragusa-Hooper-Bongiorni-Fontana.

Quanto agli sport acquatici, la squadra di 66 atleti è formata da 36 nuotatori, tre fondisti, nove sincronette, sei tuffatori e 13 pallanotisti. La più giovane della selezione è Giulia Vetrano, 15 anni compiuti il 5 dicembre, nuotatrice della 4x200 stile libero; il più maturo è il capitano del Settebello Pietro Figlioli, uno tra i più medagliati insieme con Federica Pellegrini, 33 anni, capitana della nazionale di nuoto e unica atleta a partecipare a cinque rassegne dei Giochi in corsia.

L'Italia del canottaggio comprende 15 uomini e 11 donne, comprese le riserve, che parteciperanno alle regate olimpiche nelle nove specialità qualificate: cinque maschili (quattro senza, quattro di coppia, due senza, singolo senior e doppio pesi leggeri) e quattro femminili (quattro di coppia, doppio, due senza senior e doppio pesi leggeri).