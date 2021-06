Totti, 'Mou? Preso il più forte. Per me nessun ruolo'

"Mourinho? Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l'allenatore più forte al mondo.

Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui? Quando ero più giovane sì". Lo dice l'ex capitano della Roma Francesco Totti, a margine di un evento al Coni. Riguardo la possibilità che possa esserci un ruolo anche per lui da parte dei Friedkin, Totti ha aggiunto: "Non ho parlato con nessuno della Roma e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento…".