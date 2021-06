Naomi Osaka salta anche Wimbledon, giocherà Olimpiade

Dopo l'Open di Francia del Roland Garros, a Parigi, Naomi Osaka salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha detto il suo agente, Stuart Duguid, spiegando che la n.2 mondiale del tennis "in questo momento si è presa del tempo per se stessa, la sua famiglia e gli amici". "Sarà pronta per l'Olimpiade di Tokyo - ha aggiunto Duguid - e non vede l'ora di scendere in campo davanti al pubblico di casa".

La Osaka aveva saltato Parigi spiegando di avere problemi di ansia e di sentirsi depressa. Intanto da Londra, il direttore esecutivo dell'All England Club, Sally Bolton, fa sapere che "il forfait di Osaka al momento non ci risulta".