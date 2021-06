A Roma derby murales, Sarri fuma in faccia a Mourinho

L'ufficialità di Maurizio Sarri ha ridato 'entusiasmo' ai tifosi della Lazio e in città è già scattato il derby delle panchine con Mourinho che siederà su quella della Roma. Nella notte, infatti, alcuni tifosi biancocelesti hanno 'corretto' il murale di Testaccio fatto da Harry Greb un mese fa e dedicato allo Special One, ritratto in vespa con una sciarpa giallorossa. Sul portoghese, infatti, è stato disegnato il volto di Sarri che con il fumo copre quello di Mourinho. Insomma, la rivalità tra le due squadre, in attesa della ripresa del campionato, si è già spostata fuori dal campo.