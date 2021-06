Mondiali Skateboard, Lanzi in semifinale, cerca pass Tokyo

L'azzurra Asia Lanzi si è qualificata per la semifinale ai Mondiali di skateboard specialità Street, in corso al Foro Italico a Roma, e potrà lottare così per un pass di qualificazione ai Giochi di Tokyo, dove la disciplina farà il suo esordio olimpico. Lanzi è riuscita ad entrare tra le top skaters che venerdì si contenderanno l'accesso alla finale, concludendo al 16/o posto la giornata di qualifica. Nei 45 secondi della migliore delle due run a disposizione, la 19enne bolognese ha ottenuto il punteggio di 19,21. Nella semifinale, cui accedono le migliori 27 qualificate e le top 5 Owrs, dovrà fare la gara sulla francese Charlotte Hym, che la precede nel ranking mondiale, cercando di scavalcarla e ad ottenere il pass per il Giappone. Ai mondiali romani, organizzati dalla Fisr insieme con Sport e Salute, domani sarà impegnato Kevin Duman, unico azzurro in gara a causa del ritiro forzato dell'altro convocato dal Ct, Daniele Galli, Massimo Cristofoletti, caduto nelle prove dei giorni scorsi.