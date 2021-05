Giro, maxi caduta di gruppo e Buchmann si ritira

Caduta di gruppo al Giro d'Italia in avvio della 15/a frazione, da Grado a Gorizia. Dopo pochi chilometri dal via, numerosi corridori sono rimasti coinvolti in una maxicaduta, e mentre intervenivano le ambulanze la corsa è stata neutralizzata per circa mezz'ora, poi la direzione di corsa ha dato il via alla gara vera e propria.

Quattordici in tutto i corridori coinvolti nella caduta dopo 2 chilometri dalla partenza da Grado, probabilmente a causa del forte vento, con qualche ritiro, fra cui quello eccellente del tedesco Emanuel Buchmann, sesto in classifica generale. Buchmann dopo la caduta è stato medicato e si è rimesso subito sulla bici ma poco dopo, probabilmente a causa del dolore, si è dovuto arrendere. Il 28enne della Bora-hansgrohe era considerato fra i candidati a un posto sul podio di questo Giro d'Italia e fino al ritiro si trovava ad appena 45 secondi dal terzo posto in classifica generale di Damiano Caruso e a 2'36" dalla maglia rosa Egan Bernal. Ritirati anche Jos van Emden (Jumbo-Visma) e Natnael Berhane (Cofidis)

Tra i ciclisti coinvolti anche Samuele Battistella (Astana-PremierTech), Mauro Schmid (Qhubeka-Assos), James Knox e Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep), Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation), Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Marton Dina (EOLO-Kometa) e Ruben Guerreiro (EF-Nippo). Al via, invece, stamattina non ha preso parte Giacomo Nizzolo, che si è ritirato.