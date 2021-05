Liga, Suarez regala all'Atletico Madrid la vittoria del campionato

Grazie al successo in rimonta conquistato contro il Valladolid (2-1) in trasferta, l'Atletico Madrid si laurea campione di Spagna. Correa e l'uruguagio Luis Suarez ribaltano il vantaggio di Plano al 18', regalando il titolo della Liga a Diego Simeone e issando i 'colchoneros' a quota 86 punti.

Vince anche il Real Madrid, in casa 2-1 contro il Villarreal, ma non basta: i 'blancos' restano a 2 puntidi distanza dai cugini. Pure la squadra du Zinedine Zidane era in svantaggio, contro il 'Sottomarino giallo', che era andato avanti con Pino: Benzema prima e poi Modric ristabiliscono le gerarchie, regalando un successo inutile.

Per l'Atletico Madrid si tratta dell'11/o titolo di Spagna, l'utimo risaliva alla stagione 2013/14, sempre con Simeone in panchina (nella stessa stagione, però, i 'colchoneros' vennero sconfitti dei 'blancos' nella finale di Champions).

Per quanto riguarda i verdetti stagionali, in Champions League - insieme all'Atletico Madrid - andranno Real Madrid, Barcellona e Siviglia, come già decretato dalla matematica. Real Sociedad e Betis Siviglia si qualificano per l'Europa League, mentre il Villarreal parteciperà alla Conference League. Retrocede l'Huesca, che si aggiunge a Real Valladolid ed Eibar. Salvo, invece, l'Elche.