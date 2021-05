L'Inter campione d'Italia chiude contro l'Udinese

Passerella finale con festa scudetto a San Siro per l'Inter campione d'Italia, che concluderà il campionato in casa contro l'Udinese domani pomeriggio alle 15.

Il club "rinnova l'invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid". "Comprendendo bene l'emozione e l'importanza del momento - prosegue una nota dell'Inter -, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale". "Per continuare a festeggiare in sicurezza la vittoria dello scudetto, il Club sta inoltre valutando l'opportunità di mostrare la coppa ai tifosi. Tempi e modalità dell'attività saranno comunicati successivamente", conclude la società nerazzurra.

Probabili formazioni di Inter-Udinese.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio; 2 Hakimi, 8 Vecino, 24 Eriksen, 12 Sensi, 14 Perisic; 9 R.Lukaku, 10 Lautaro. (27 Padelli, 97 Radu, 6 De Vrij, 95 Bastoni, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 15 A.Young, 23 Barella, 99 Pinamonti). All.: A.Conte.

Udinese (3-5-1-1): 1 Musso; 50 Becao, 14 Bonifazi, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 10 De Paul, 11 Walace, 6 Makengo, 5 Ouwejan; 37 Pereyra; 7 Okaka. (96 Scuffet, 31 Gasparini, 16 Molina, 17 Nuytinck, 29 Micin, 45 Forestieri, 64 Palumbo, 32 LLorente).

Arbitro: Volpi di Arezzo.