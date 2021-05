La Serie A chiude, domani l'ultima chiamata per la Champions

La corsa per la Champions League si deciderà domani sera con le ultime partite del turno finale di questo campionato, seconda edizione della Serie A condizionata dell'era Covid. Alle 20.45 si giocheranno Torino-Benevento, Bologna-Juventus, Sassuolo-Lazio, Atalanta-Milan, Spezia-Roma e Napoli-Verona.

Inter campione, Atalanta in Champions, Lazio in Europa League, Benevento, Parma e Crotone retrocesse sono i verdetti fin qui definiti. Milan, Napoli e Juventus battagliano per i due residui posti Champions, il Sassuolo cerca di scalzare la Roma dal settimo posto che vale la nuova, e poco agognata, Conference League.

Probabii formazioni di Torino-Benevento.

Torino (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 88 Rincon, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi; 19 Sanabria, 9 Belotti (32 Milinkovic-Savic, 18 Ujkani, 4 Lyanco, 7 Lukic, 8 Baselli, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 17 Singo, 26 Bonazzoli, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All. Nicola.

Benevento (3-5-2): 1 Montipò, 13 Tuia, 15 Glik, 5 Caldirola, 3 Letizia, 56 Hetemaj, 10 Viola, 16 Improta, 93 Barba, 7 Gaich, 9 Lapadula (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 58 Pastina, 8 Tello, 14 Dabo, 28 Schiattarella, 88 Diambo, 17 Caprari, 19 Insigne, 20 Di Serio). All.: Inzaghi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.



Probabili formazioni di Bologna-Juventus.

Bologna (4-2-3-1): 34 Ravaglia, 15 Mbaye, 14 Tomiyasu, 5 Soumaoro, 29 De Silvestri, 30 Schouten, 16 Poli, 7 Orsolini, 55 Vignato, 99 Barrow, 24 Palacio. (28 Skorupski, 6 Amey, 17 Medel, 43 Faragò, 18 Baldursson, 32 Svanberg, 82 Urbanski, 9 Santander, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 76 Raimondo, 80 Juwara). All.: Mihajlovic.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 16 Cuadrado, 5 Arthur, 25 Rabiot, 22 Chiesa; 44 Kulusevski, 7 Ronaldo (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 8 Ramsey, 9 Morata, 10 Dybala, 14 McKennie, 19 Bonucci, 28 Demiral, 33 Bernardeschi, 38 Frabotta) All.: Pirlo.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Probabili formazioni di Sassuolo-Lazio.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakopulos; 8 Lopez, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori. (56 Pegolo, 2 Marlon, 5 Ayhan, 6 Rogerio, 13 Peluso, 22 Toljan, 14 Obiang, 23 Traore, 68 Bourabia, 9 Caputo, 27 Haraslin, 92 Defrel). All.: De Zerbi.

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 77 Marusic, 16 Parolo, 26 Radu; 29 Lazzari, 32 Cataldi, 6 Leiva, 92 Akpa Akpro, 19 Lulic; 11 Correa, 94 Muriqi. (25 Reina, 71 Alia, 4 Patric, 13 Armini, 18 Escalante, 21 S.Milinkovic-Savic, 96 Fares, 20 Caicedo, 17 Immobile). All.: S.Inzaghi.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Probabili formazioni di Atalanta-Milan.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 18 Malinovskyi, 91 D.Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 6 Palomino, 13 Caldara, 3 Maehle, 40 Ruggeri, 88 Pasalic, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 7 Lammers, 9 Muriel). All.: Gasperini.

Milan (4-2-3-1): 99 G.Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 T-.Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 21 Brahim Diaz; 17 Leao. (1 Tatarusanu, 90 A.Donnarumma, 5 Dalot, 20 Kalulu, 13 A.Romagnoli, 18 Meité, 33 Krunic, 8 Tonali, 7 Castillejo, 15 Hauge, 12 Rebic, 9 Manduzkic). All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Probabili formazioni di Spezia-Roma.

Spezia (4-3-3): 1 Zoet; 69 Vignali, 19 Terzi, 13 Capradossi, 20 S.Bastoni; 88 Leo Sena, 10 Agoumé, 24 Estevez; 80 Agudelo, 18 Nzola, 31 Verde (12 Krapikas, 21 Ferrer, 34 Ismajli, 28 Erlic, 3 Ramos, 5 Marchizza, 8 M.Ricci, 25 Maggiore, 26 Pobega, 23 Saponara, 11 Gyasi). All.: Italiano.

Roma (4-2-3-1): 87 Fuzato; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 24 Kumbulla, 33 Bruno Peres; 14 Villar, 4 Cristante; 77 Mkhitaryan, 11 Pedro, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko (83 Mirante, 5 Jesus, 59 Zalewski, 19 Reynolds, 20 Fazio, 18 Santon, 52 Bove, 27 Pastore, 21 Mayoral, 14 Villar, 42 Diawara). All.: Fonseca.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Probabili formazioni di Napoli-Verona

Napoli (4-2-3-1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 33 Rrahmani, 23 Hysaj, 8 Ruiz, 4 Demme, 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. (25 Ospina, 16 Contini, 6 Mario Rui, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 68 Lobotka, 5 Bakayoko, 7 Elmas, 3 Zedadka, 21 Politano, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Gattuso.

Verona (3-4-2-1): 25 Pandur, 17 Ceccherini, 21 Gunter, 3 Dimarco, 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic, 9 Salcedo, 20 Zaccagni, 29 Kalinic. (22 Berardi, 1 Silvestri, 6 Lovato, 15 Cetin, 19 Ruegg, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 4 Veloso, 33 Sturaro, 40 Bessa, 90 Colley, 92 Lasagna). All: Juric.

Arbitro: Chiffi di Padova.