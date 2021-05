Tokyo 2020, Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera dell'Italia

Saranno - apprende l'ANSA - il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha appena annunciato ai membri di Giunta il presidente del Coni, Giovanni Malagò. La scelta è caduta su una coppia di campioni olimpici; il doppio alfiere e' un'assoluta novita' in linea peraltro con le indicazioni del Cio per la parita' di genere.

Elia Viviani è stato informato durante la corsa, la 12/a tappa del Giro d'Italia da Siena a Bagno di Romagna, del fatto che sarà portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo, con Jessica Rossi. Lo ha spiegato il direttore sportivo della sua squadra, la Cofidis, Roberto Damiani. Il ciclista veronese, ha detto a Raisport Damiani, ha semplicemente ringraziato. Poi ha continuato a pedalare.

"Sapevo da ieri sera che avrei fatto, assieme a Elia Viviani, la portabandiera dell'Italia a Tokyo. Me lo aveva anticipato al telefono il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ma ora che mi dite che la cosa è stata ufficializzata provo una gioia infinita, sono felice, è una cosa fantastica". Così, al telefono con l'ANSA, l'olimpionica di Londra del tiro a volo Jessica Rossi commenta la scelta del Coni. "Per ogni atleta l'apice della carriera è gareggiare all'Olimpiade - dice ancora la Rossi - e io adesso farò la portabandiera. Credo sia il massimo, mi date una notizia bellissima e con me ci sarà tutto il mondo del tiro a volo".



"La scelta è andata su due persone che hanno un denominatore comune, due medaglie d'oro olimpiche e due sport che incredibilmente sono discipline che hanno portato quasi 100 medaglie olimpiche al Paese e dal 1896 non avevano mai avuto un portabandiera alle Olimpiadi". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la decisione approvata, al termine della Giunta nazionale, di nominare alfieri azzurri per le Olimpiadi di Tokyo, i due atleti Jessica Rossi ed Elia Viviani, rispettivamente rappresentanti del Tiro a volo e del Ciclismo.