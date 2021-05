Premier League: Liverpool punta il Chelsea

L'obiettivo del Chelsea è conquistare il primo trofeo, in attesa di blindare il terzo o quarto posto per poi lanciare l'assalto al Manchester City nella finale di Champions. Quello del Leicester è di vincere qualcosa dopo lo storico scudetto con Ranieri. Tante le attese per la finale della Fa Cup, orfana dei due Manchester. Blues favoriti con una squadra compatta, in grande crescita ma che si è distratta perdendo il derby con l'Arsenal che rischia di avere conseguenze. Il Liverpool infatti ha vinto in casa del Manchester United e si è portato a 4 punti dal quarto posto del Chelsea con una gara da recuperare. Reds quindi di nuovo in gioco per la Champions e favoriti in casa del West Brom. Prima gara da campioni per il City, che non ha potuto festeggiare ancora in campo e lo farà stasera nell'impegno-esibizione col Newcastle. Ma Guardiola, che brinda ai 31 trofei raggiunti, non vuole mai nessuna distrazione. Il West Ham prova a inseguire la Champions cercando la vittoria in casa del Brighton.

Il quadro della 36/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Newcastle-Manchester City stasera

Burnley-Leeds sabato ore 13.30

Southampton-Fulham ore 16

Brighton-West Ham ore 21

Crystal Palace-Aston Villa domenica ore 13

Tottenham-Wolves ore 15

West Brom-Liverpool ore 17.30

Everton-Sheffield Utd ore 20

Chelsea-Arsenal 0-1

Manchester Utd-Leicester 1-2