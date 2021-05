Ligue1: sogno scudetto vicino per il Lilla

La grande sorpresa sta per materializzarsi. Mancano due turni alla fine della Ligue1 e il Lilla è in rampa di lancio per soppiantare i paperoni del Psg che, estromessi dalla Champions, sono approdati in finale della Coppa di Francia in cui se la vedranno col Monaco di Fabregas. Il Lilla ha due turni non complicati, il primo domenica col St.Etienne mentre i parigini affronteranno il Reims. La squadra di Galtier si affida a giocatori affidabili come il portiere Maignan, il centrocampista Renato Sanches e l'attaccante, figlio d'arte, Timothy Weah. Se si configuerera' il successo sara' pienamente meritato perché il Lilla, dopo il pari in casa, ha vinto in casa del Psg 1-0. Volata anche per il terzo posto tra Monaco e Lione, separate di un punto, che se la vedranno con Rennes e Angers.





Il quadro della 37/ma giornata

Bordeaux-Lens

Digione-Nantes

Lilla-St. Etienne

Lorient-Metz

Marsiglia-Angers

Monaco-Rennes

Montpellier-Brest

Nimes-Lione

Nizza-Strasburgo

Paris SG-Reims