Bundesliga: dopo la Coppa il Dortmund blinda il quarto posto

Il riscatto del Borussia Dortmund, dopo una lunga fase di stallo, si manifesta con la netta vittoria nella Coppa di Germania. Lipsia schiantato 4-1 con le doppiette di Sancho e di Haaland, che ha raggiunto la sbalordita cifra in stagione di 39 reti in 39 gare. Ora il Dortmund si concentra sul consolidamento della qualificazione Champions. E' quarto con un punto sul Francoforte che affronta il retrocesso Schalke mentre il Dortmund deve vincere in casa del Magonza. Più interessante la sfida tra il Lipsia secondo e il Wolfburg, terzo a +2 sul Dortmund, che potrebbe rischiare di essere risucchiato anche dal Francoforte in caso di ko domenica. Passerella per i campioni del Bayern in casa del Friburgo.

Il quadro della 33/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)