Serie A: Crotone Verona chiude stasera la 36/ma giornata

Crotone Verona chiude stasera la 36/ma giornata

Probabili formazioni

Crotone (3-5-2). 16 Festa; 26 Djidji, 34 Marrone, 3 Cuomo; 32 Pereira, 8 Cigarini, 10 Benali, 21 Zanellato, 17 Molina; 30 Messias, 25 Simy. (1 Cordaz, 22 Crespi, 5 Golemic, 6 Magallan, 13 Luperto, 77 Vulic, 20 Rojas, 33 Rispoli, 95 Eduardo Enrique, 97 Riviére). All.: Cosmi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuomo, Golemic, Henrique e Rispoli. Indisponibili: Di Carmine e Reca. Verona (3-4-2-1): 25 Pandur; 23 Magnani, 21 Guenter, 3 Dimarco; 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 20 Zaccagni; 29 Kalinic. (22 Berardi, 25 Pandur, 27 Dawidowicz, 6 Lovato, 19 Ruegg, 17 Ceccherini, 15 Cetin, 13 Udogie, 33 Sturaro, 40 Bessa, 9 Salcedo, 11 Favilli, 92 Lasagna, 90 Colley). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Veloso, Vieira. Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 3,75; 3,90; 1,87.