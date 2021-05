Atalanta, maglia speciale per finale Coppa Italia

L'Atalanta ha creato una maglia ad hoc in occasione della finale di Coppa Italia contro la Juventus il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sotto lo sponsor tecnico Joma, dal lato opposto allo "sponsor del cuore" Radici Group, presenta un ricamo speciale su tre righe, a caratteri maiuscoli bianchi, che recita 'Finale Coppa Italia - Atalanta B.C. vs Juventus F.C - 19 maggio 2021'. Le maglie, a disposizione del pubblico da lunedì presso l'Atalanta Store di viale Papa Giovanni XXIII 30 a Bergamo, sono prenotabili da oggi; dallo scorso 24 aprile, invece, sono in vendita le sciarpe celebrative con la scritta 'Finale di Coppa Italia 2021' su un lato e 'Forza Atalanta - vinci per noi' sull'altro.