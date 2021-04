Champions: Real-Chelsea, sfida della rivoluzione fallita

Alla vigilia di una semifinale di Champions come Real Madrid-Chelsea si dovrebbe parlare di calcio. Invece nelle conferenze stampa l'ha fatta da padrona la dietrologia, perché dopo il caos della Superlega, niente affatto gradito dall'Uefa, c'è il sospetto, o paura nel caso dei tifosi del Real, che il governo del calcio europeo voglia farla pagare al primo artefice (con Andrea Agnelli) del progetto del torneo per ricchi. Ovvero quel Florentino Perez che, tra l'altro, non sembra affatto essersi pentito.

Ecco allora che il 'sicario' mandato da Ceferin per questa partita, che è un po' l'emblema della rivoluzione fallita visto che anche il Chelsea faceva parte dei soci fondatori della Superlega, possa essere l'arbitro, l'olandese Makkelie. E' lo stesso che in una recente sfida tra Portogallo e Serbia nelle qualificazioni mondiali non ha visto, penalizzato dalla mancanza della 'goal line technology', un gol di Cristiano Ronaldo.

"L'arbitro farà il suo lavoro - commenta il tecnico del Real, Zinedine Zidane - e noi giocheremo al calcio. Se ci mettessimo a pensare a cose che esulano dal contesto del campo, ci complicheremmo la vita da soli. Noi non possiamo controllare le chiacchiere e io mi concentro sulla partita col Chelsea, che sarà complicata e per questo dovremo stare molto attenti".

E Tuchel, il quale sottolinea che sia Chelsea che Real hanno meritato di arrivare in semifinale, che ne pensa? "Tutte queste discussioni sulla Superlega hanno fatto dimenticare in fretta quelle sul nuovo formato della Champions - tiene a sottolineare l'allenatore dei Blues -. Ma hanno chiesto un parere a qualche giocatore o tecnico? A me no" E per la partita? "Confido al 100% nell'arbitraggio, nell'Uefa e in ogni direttore di gara che opera a questo livello - la risposta di Tuchel -. Non credo che possano esserci vantaggi o svantaggi di un certo tipo a causa di una discussione politica. E' una cosa che non può entrarmi in testa". E allora è meglio lasciare spazio al campo, e in questo caso il Real (che ritrova il grande ex Hazard, ma non dall'inizio) parte favorito.