Serie A: Torino-Napoli, probabili formazioni

A Torino con il primo aggancio da Champions League nel mirino, quello alla Juventus. Il Napoli scalda i motori per la sfida di domani pomeriggio dopo aver visto il pari dei bianconeri a Firenze: ora la Juve ha tre punti di vantaggio che gli azzurri possono colmare vincendo domani. La lotta è ancora tutta aperta tra gli azzurri, i bianconeri, l'Atalanta e il Milan. Quattro squadre per tre posti, con il Napoli che è in fortissima fiducia con sei vittorie, un pari con l'Inter e il ko nel recupero con i bianconeri nelle ultime otto partite. Gli azzurri ci sono e vogliono esserci nella prossima Champions. Gattuso e De Laurentiis hanno un silente patto di fiducia reciproca fino al risultato, poi le strade si divideranno, sperando che ci siano i soldi europei per il presidente e prospettive di alto livello per Gattuso.

Probabili formazioni di Torino-Napoli: Torino (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 17 Singo, 88 Rincon, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi; 19 Sanabria, 9 Belotti (32 Milinkovic-Savic, 4 Lyanco, 7 Lukic, 8 Baselli, 10 Gojak, 11 Zaza, 13 Rodriguez, 26 Bonazzoli, 27 Vojvoda, 29 Murru, 77 Linetty, 99 Buongiorno). All. Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic, Nkoulou, Verdi, Zaza. Indisponibili: nessuno. Napoli (4-2-3-1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. (16 Contini, 6 Mario Rui, 33 Rrhamani, 7 Elmas, 5 Bakayoko, 68 Lobotka, 37 Petagna, 11 Lozano, 14 Mertens). All. Gattuso. Indisponibili: Ghoulam, Ospina, Squalificati: Manolas, Diffidati: Mario Rui Arbitro:Valeri di Roma Quote Snai: 4,25; 4,00; 1,75