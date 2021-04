Serie A: Lazio-Milan, probabili formazioni

Senza Ibrahimovic, in uno "spareggio che vale doppio", un "crash test" per conquistare la Champions League: il Milan deve fare a meno del suo campione svedese, fresco di rinnovo di contratto per una stagione, contro la Lazio all'Olimpico nel primo dei tre scontri diretti decisivi per l'Europa che conta. Stefano Pioli non si nasconde e rivendica con fermezza quanto ottenuto dal suo Milan in questa stagione: "Meritiamo di arrivare nelle prime quattro. Queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti, tranne dell'Inter. Siamo stati gli unici a tenere testa ai nerazzurri. Non siamo qui perché siamo stati fortunati, siamo qui perché ce lo siamo meritati". Pioli carica i suoi giocatori, consolida le loro consapevolezze, stimola la loro voglia di rivalsa, con la Juventus che è riuscita nell'aggancio in classifica ma non è andata oltre il pari a Firenze. Il Milan è al rush finale e per la terza partita consecutiva dovrà fare a meno di Ibra. "Sta meglio ma non ci sarà - annuncia l'allenatore - tornerà a disposizione dalla prossima con il Benevento. Mandzukic sta meglio e può darci il giusto apporto, lui e Leao si giocano un posto da titolare". Potrebbe essere lanciato dal 1' Mandzukic, mentre Leao dovrà riscattarsi dopo partite non all'altezza. I troppi errori in attacco hanno compromesso la partita contro il Sassuolo e complicato la corsa del Milan. Dopo una stagione ai vertici, non conquistare la Champions sarebbe un fallimento, un rimpianto.

Il ritorno del 'comandante' Inzaghi in panchina e il bisogno di tornare anche alla vittoria già da domani all'Olimpico contro il Milan dell'ex Pioli. Una gara che a detta dello stesso allenatore biancoceleste per la Lazio è "da dentro o fuori". Una sfida "fondamentale" per i biancocelesti che cercano di tenere il passo Champions e cancellare il 5-2 subito a Napoli. Dopo tre panchine consecutive saltate per la positività al Covid, il più lieto rientro in campo è proprio quello di Simone Inzaghi: "Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile, avere una moglie e i figli positivi con me non è stata una bella esperienza. Per fortuna è passata, faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff, sono stati bravissimi vincendo partite importanti".

Probabili formazioni di Lazio-Milan: Lazio (3-5-2): 25 Reina; 77 Marusic, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 96 Fares; 17 Immobile, 11 Correa. (1 Strakosha, 71 Alia, 4 Patric, 37 Musacchio, 14 Hoedt, 16 Parolo, 92 Akpa Akpro, 32 Cataldi, 94 Muriqi, 20 Caicedo). All.: Inzaghi. Indisponibili: Luiz Felipe, Escalante. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acerbi, Fares, Luis Alberto, Parolo, Pereira. Milan (4-2-3-1): 99 G.Donnarumma; 2 Calabria, 23 Tomori, 24 Kjaer, 5 Dalot; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 12 Rebic; 17 Leao. (1 Tatarusanu, 20 Kalulu, 13 A.Romagnoli, 46 Gabbia, 18 Meite, 7 Castillejo, 33 Krunic, 21 Diaz, 11 Ibrahimovic, 9 Mandzukic, 15 Hauge) All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, T.Hernandez, Rebic, Saelemaekers. Indisponibili: A.Donnarumma, Maldini, Theo Hernández Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 2,15; 3,80; 3,05.