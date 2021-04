Serie A: Roma a Cagliari, ma pensa a United in Europa

Il campionato per la Roma non si può definire un peso, ma una distrazione sì. L'obiettivo sul quale ormai il club ha fatto all-in è l'Europa League e lo dimostrano le scelte di Fonseca e i risultati. Cinque punti nelle ultime sei partite di Serie A hanno allontanato la zona Champions, dopo l'impegno infrasettimanale è arrivato un solo successo e i big quasi sempre sono stati tenuti a riposo per arrivare freschi agli appuntamenti del giovedì. Sarà così anche a Cagliari con i vari Dzeko, Mkhitaryan, Veretout e Karsdorp pronti a partire dalla panchina per preservare energie importanti in vista della sfida con il Manchester United. Le dichiarazioni di Fonseca in conferenza chiaramente non sono di resa e non potrebbe essere altrimenti. "La partita contro l'Atalanta ha dimostrato che abbiamo la testa, è stata un buon esempio e domani vogliamo fare una buona partita e vincere. Non sarà facile ma ci proveremo" ha avvisato il tecnico alla vigilia della sfida con il Cagliari, ma a chi chiedeva quanti cambi avrebbe fatto rispetto al match con i bergamaschi risponde "alcuni". Dovrebbero essere sette e nessuno dei quattro recuperi (Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy) dovrebbe cominciare dall'inizio. Il piano è dargli minuti, ma nel secondo tempo per evitare spiacevoli ricadute.

L'unico che ha qualche chance in più è Spinazzola, essendo il solo a non aver avuto una lesione, ma in vantaggio sulla fascia sinistra resta comunque Bruno Peres con Reynolds a destra e la coppia Villar-Diawara in mezzo. In difesa scelte obbligate con Pau Lopez in porta (Mirante si è fatto male) e terzetto di centrali composto da Mancini, Cristante e Fazio. Sulla trequarti staffetta Pellegrini-Mkhitaryan con il primo che partirà titolare insieme a Carles Perez e Mayoral. Insomma, gestire le forze ora è fondamentale e Fonseca lo ha spiegato anche in conferenza. "Giocare oggi ogni tre giorni è un conto, farlo a inizio stagione un altro. Ora non è facile perché alcuni calciatori hanno giocato di più per colpa degli infortuni dei compagni di squadra. Senza molti di questi problemi probabilmente avremmo fatto di più anche in campionato" ha sostenuto il tecnico giallorosso che comunque si augura di dover continuare a fare turn over in campionato perché vorrebbe dire andare in finale d'Europa League.