Serie A: Sassuolo-Sampdoria, formazioni

Per la corsa ai 52 punti fissati come obiettivo stagionale da Claudio Ranieri il prossimo ostacolo da superare è il Sassuolo e la Sampdoria dovrà provarci senza Fabio Quagliarella, fermato da un problema al flessore della coscia sinistra, conseguenza di una botta rimediata a Crotone. Dunque, senza il suo capitano, vicinissimo al rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022 (la prossima settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità), i blucerchiati punteranno sulla coppia formata da Keita e Gabbiadini. Un attacco inedito per provare il colpo grosso in un match che in caso di vittoria potrebbe riaprire ai blucerchiati la corsa all'ottavo posto occupato proprio dal Sassuolo e ora distante 7 puntila corsa. Di certo, Ranieri vuole chiudere in crescendo il campionato e nel frattempo incontrare il presidente Ferrero per parlare di contratto. Non è una questione legata all'ingaggio per il tecnico che accetterebbe senza problemi anche un taglio rispetto al suo stipendio attuale di 1,8 milioni all'anno ma quello che chiede è la garanzia di una Sampdoria che possa lottare per stare stabilmente nella parte sinistra della classifica. E i segnali che sono arrivati vanno proprio in questa direzione: la fumata bianca è molto vicina.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 14 Obiang, 73 Locatelli; 25 Berardi, 92 Defrel, 7 Boga; 18 Raspadori (56 Pegolo, 2 Marlon, 13 Peluso, 22 Toljan, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 8 Lopez, 68 Bourabia, 27 Haraslin, 30 Oddei). All.: De Zerbi Squalificati: Djuricic. Diffidati: Berardi, Rogerio. Indisponibili: Caputo, Ayhan, Romagna.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Tonelli, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 5 Adrien Silva, 14 Jankto; 10 Keita, 23 Gabbiadini (30 Ravaglia, 34 Letica, 2 Rocha, 22 Yoshida, 25 Alex Ferrari, 19 Regini, 16 Askildsen, 8 Verre, 38 Damsgaard, 6 Ekdal, 26 Leris, 20 La Gumina). All.: Ranieri. Squalificato: nessuno. Diffidati: Keita, Thorsby. Indisponibili: Quagliarella, Ramirez, Torregrossa. Arbitro: Gariglio di Pinerolo Quote Snai: 2,00; 3,65; 3,50